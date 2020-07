Veterantog til halv pris

Vestsjællands Veterantog kan i sommeren 2020 glæde passagerer med, at billetter sælges til halv pris, når man kører med veterantoget i sommerferieperioden.

Rabatten er en del af Regeringens »Sommerpakke« til fremme af kulturliv. Ordningen betyder, at vi får tilskud til at køre veterantog i skolernes sommerferie, altså kørslerne med det gamle motortog mellem Gørlev og Slagelse på søndagene 12., 19. og 26. juli samt 2. august.

- Vi er glade for, at Vestsjællands Veterantog er omfattet af Kulturministeriets corona-ordning til museer m.fl., så billetprisen kan sænkes til det halve på disse søndage, siger driftsbestyrer Mikkel Møller, der fortsætter:

På grund af vovid-19 er man ekstra påpasselige med at holde afstand, bruge håndsprit og afvaskning efter hver tur.

For at sikre sig en plads i togene, er det vigtigt, at man kommer til stationen i god tid, hvor billetsalget sker på perronerne.