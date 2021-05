Veterantogets vogne er historiske to-akslede træbeklædte DSB personvogne med åbne endeperroner fra 1920?erne, kendt som »rystevogne«. I toget er desuden en pakvogn som kan medtage barnevogne og cykler gratis. PR-foto

Veterantog på skinner i pinsen

Ugebladet Vestsjælland - 14. maj 2021

Nu kan man igen komme ud og køre veterantog på de lokale skinner.

Det er Folketingets seneste genåbningsplaner, der nu endelig giver mulighed for igen at byde publikum velkommen på tur med de gamle tog. Derfor fyres der lige nu op under kedlen på K 564, Foreningen Vestsjællands Veterantogs velbevarede damplokomotiv fra 1899, så man kan indlede veterantogs-sæson 2021 med togafgange både pinsedag og 2. pinsedag den 23. og 24. maj.

Togene kører fra Gørlev station til Slagelse og retur begge dage kl. 10 og 14, men kun med påstigning i Gørlev. Hver tur tager cirka to timer og 15 minutter.

- På grund af covid-19 følger man naturligvis også her sundhedsmyndighedernes anvisninger. Derfor køres denne gang efter et specielt koncept med påstigning på kun en station, nemlig Gørlev. Derudover udbydes kun et begrænset antal pladser i veterantoget, ligesom der sikres god afstand og hygiejne for publikum, fortæller Preben Lundgreen, Vestsjællands Veterantog.

Til gengæld får de rejsende den populære tur gennem det Vestsjællandske forårslandskab samt en unik mulighed for igen at opleve et stykke levende jernbanemuseum, et rejse tilbage til en svunden tid uden stress og jag og med togpersonale i datidens uniformer.

For at sikre sig plads i toget skal købe billet på www.dit-veterantog.dk.

På hjemmesiden kan man også læse mere om turene og kommende køreplaner.