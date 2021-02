Vestsjællands rullende servicevogn

Se billedserie Brian Stentoft Nielsen er glad for sit job, hvor han kommer rundt til mange forskellige kunder og løser deres problemer, når de hårde hvidevarer ikke virker, som de skal. Fotos: Jørn Nymand

Ugebladet Vestsjælland - 02. februar 2021 kl. 11:08 Af Jørn Nymand Kontakt redaktionen

Det piner mange mennesker, at der hvert år smides rigtigt mange tons jern og metal og elektronik ud. Formodentlig bliver noget af materialet genanvendt, men kun en mindre del.

Mange hårde hvidevarer bliver nemlig efter kun ganske få år erstattet af nye, hvis der er problemer med maskinen. Det går hårdt ud over vores miljø-, råstof- og klimaregnskab, når den ene vaskemaskine og opvaskemaskine efter den anden bliver smidt ud og kasseret efter kun ganske få år. Det er hverken en god løsning for forbrugerne eller miljøet.

Og jo, det kan klart betale sig at få sine hårde hvidevarer repareret. Faktisk bør man købe opvaske- og vaskemaskiner, som er »beregnet« til at blive fikset, hvis en del bliver slidt.

Det mener Brian Stentoft Nielsen, som servicerer en masse private kunder på Vestsjælland.

Til maj er det to år siden, at han åbnede BSN Hvidevarer og begyndte at køre ud på adressen og løser kundens problem, hvis en af lamperne lyser på maskinen eller maskinen måske siger en mærkelig lyd.

Service og pris For 35-årige Brian Stentoft Nielsen handler det først og fremmest om kundeservice og en pris, der er til at betale for kunderne.

- De to ting er de vigtigste i mit firma, understreger Brian Stentoft Nielsen.

Han tog en hurtig beslutning, da han sprang ud som selvstændig. Han leasede en varevogn, fik lavet logo og arbejdstøj med BSN Hvidevarer-navnet på. Og så måtte det briste eller bære.

Og det holder.

I viften af erfaringer han har fået i løbet af de snart to år er blandt andet, at de yngre familier er mere tilbøjelige til at ville smide ud og købe nye maskiner i forhold til de lidt ældre kunder, som i højere grad gerne vil have repareret maskinen.

Ofte er det varmelegemer, der skal udskiftes i vaskemaskinerne, men det kan også være andre ting som printplader, der ikke virker efter hensigten.

Større frihed For Brian Stentoft Nielsen er det vigtigste ikke de penge, han tjener på sin servicevirksomhed. Som fastansat ville han tjene mere.

- Nej, det er friheden i jobbet, der tæller for mig, understreger han.

Han har lejet sig ind i en del af et stort lagerlokale i Gørlev, hvor han har en masse brugte hårde hvidevarer stående. Det var egentlig hans plan, at han ville lave en lille forretning ud af at skille maskinerne ad, så får man en højere pris hos jernhandleren, men indtil videre har der ikke rigtigt været overskud til at gøre alvor af det.

Brian Stentoft Nielsen er ved at gøre en række brugte hårde hvidevarer klar til jernhandleren.

Alt det værkstøj, han har brug, når han skal reparere eller montere hårde hvidevarer ude hos kundne, dem har han med i sin bil.

- Men i nogle tifælde tager jeg eksempelvis vaskemaskinen med til Gørlev, hvis der ikke er den fornødne plads hos kunden til at foretage reparationen, fortæller Brian Stentoft Nielsen.

Billigere og dårligere Hos BSN Hvidevarer, som har hjemadresse i Melby ved Kalundborg, har man erfaret, at de hårde hvidevarer ikke alle har samme kvalitet som tidligere, hvor maskinerne holdt noget længere.

Komponenterne der anvendes er simpelthen ikke af samme kvalitet som tidligere, og det er hverken en god løsning for forbrugerne eller for klimaet, at maskinerne hurtigt bliver skrottet.

Brian Stentoft Nielsen anbefaler da heller ikke kunderne at købe de billige maskiner, men anbefaler at man i stedet for ofrer 5-6000 kroner og så få de hårde hvidevarer i en kvalitet, der holder og som det kan betale sig at reparere på.