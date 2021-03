Kasper Andersen, indehaver af Vestsjællands Antirust. Foto: Charlotte Koefoed

Vestsjællands Antirust

Ugebladet Vestsjællands tillæg, Det lokale liv, har denne gang fokus på biler og køretøjer. Vi har lavet ti miniportrætter af lokale værksteder:

Ugebladet Vestsjælland - 11. marts 2021

Værksted:

Vestsjællands Antirust

(Denitol)

Adresse:

Hovvej 24, Ubby

Indehaver:

Kasper Andersen

Antal ansatte:

Tre i alt

Hvornår åbnede du værksted?

Jeg overtog virksomheden i 2016 efter at have arbejdet her i et par år.

Hvorfor blev du mekaniker?

Jeg er faktisk ikke uddannet mekaniker, men i 2tal i Høng Centret. Da finanskrisen ramte, måtte jeg finder på noget andet, og begyndte at hjælpe min far, Troels Andersen, der har værksted lige ved siden af Vestsjællands Antirust. Efter et stykke tid blev jeg tilbudt arbejde her og i 2016 overtog jeg firmaet.

Hvad er det bedste ved dit fag?

Ikke to dage er ens. Hver eneste bil har sit eget særpræg. Jeg har for eksempel lige haft en Tesla på liften og de skal have en helt speciel behandling, som Denitol har opfundet. Det er meget spændende og der er hele tiden udvikling i mit fag.

