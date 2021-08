Velkommen til folkemødet

Endelig kan vi mødes igen. Corona har i lang tid betydet, at vi har siddet hjemme og bag hver vores skærm. Det er rart igen at kunne at stå over for den, man taler med. Vi skal dog stadig passe godt på hinanden og huske håndsprit, som vi er blevet så gode til at bruge gennem det sidste 1 ½ år.

Da Folkemøde foreningens bestyrelse begyndte at planlægge dette års folkemøde, var der stor tvivl om, vi kunne gennemføre, men vi gik forsigtig i gang, og heldigvis er corona ved at blive fortrængt så meget, så det er muligt at mødes. Vi har dog undladt at aftale større underholdningsindslag, hvor vi kunne komme til at stå tæt sammen på centertorvet, men så er der så meget andet at følge med i.

Ideen bag folkemødet og de politiske debatter er muligheden for at holdninger brydes i en fredelig atmosfære og med gensidig respekt for hinandens synspunkter. Hvor vi fremmer dialogen og oplever, at der kan skabes ny forståelse, men at man også kan være uenig sammen og respektere hinandens synspunkter. Vi oplever desværre alt for ofte på de sociale medier, at der ikke er den respekt for andres synspunkter, og at man alt for ofte bruger en alt for grov tone. Folkemødet vil gerne være med til at skabe en konstruktiv debat, hvor man kan være uenig, og samtidig have det hyggelig sammen.