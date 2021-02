Jens Nielsen sprang i sommer om bord i et liv som selvstændig. Det var et godt tidspunkt. Foto: Charlotte Koefoed

Varmepumper og multi-service

Men i sommer kom han på, at han ville være selvstændig og derfor sprang han ud i et liv med eget firma, JN Varmepumper og Multiservice.

- Jeg installerer luft til luft varmepumper og forhandler dem også. Gennem tiden har de udviklet sig utrolig meget, så der er mange muligheder med varmepumper i dag. For eksempel kan en udedel trække op til fire indedele. Det vil sige, at man for eksempel kan få en indedel ovenpå og en i stueplan, eller hvordan det nu giver mening i huset. I hvert enkelt tilfælde finder vi den bedste løsning til huset og laver en bindende aftale, så kunden ikke pludselig står med en ekstraregning, siger Jens Nielsen.

Den metode bruger han også, når det glæder de opgaver, der enten har med gravearbejde at gøre, eller haveservice, som dækker over hækklipning, græsslåning, fældning af træer eller andre opgaver i haven.

Han peger også på, at håndværkerfradraget giver et tilskud til kunden i form af et skattefradrag, men at der også er fradrag på haveservicedelen, så i mange tilfælde er der flere tusinde kroner at spare.