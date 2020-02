Artiklen: Vær med til at skabe MÆRK Dianalund

Sidste år var første gang, man afviklede MÆRK Dianalund, som går ud på, at vise bredden i alt det, Dianalund har at tilbyde. En initiativgruppen med rødder i DUR, Dianalund Udviklingsråd bestående af Jakob Krüth, næstformand i DUR, Louise Sjøberg, Henrik Oscar Henriksen og Merete Sommer, stod bag at arrangerer grundlovsdagens omfattende program, mens andre tog sig af hobbydagen, kulturdagen og idrætsdagen.