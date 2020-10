Advokatfirmaet Frændemark Wallin består af Michael Wallin og Louise Frændemark. De rådgiver indenfor al slags jura, også testamenter og fuldmagter. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Vær et skridt foran Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vær et skridt foran

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2020 kl. 19:44 Kontakt redaktionen

Livet er på mange måder vidunderligt og dejligt.

Men livet er også til tider meget uforudsigeligt. En ting er sikkert, og det er, at mange mennesker i alderdommen får samme behov, som da livet startede; og det er hjælp fra andre.

- Vi får mange henvendelser fra mennesker, der ikke kan yde deres nærmeste pårørende den hjælp og støtte, som de gerne vil, da der er juridiske barrierer, der forhindrer de pårørende i at yde hjælpen. Det kan for eksempel være i de pårørendes kontakt med banken, plejehjemmet eller lignende, fortæller Louise Frændemark fra advokatfirmaet Frændemark Wallin.

En fuldmagt kan være en god ide

- Ligesom det er en god ide at lave et testamente i god tid, er det også en god ide at kigge på, hvordan man kan hjælpe sin pårørende i den sidste tid, især hvis den pårørende er dement eller lignende, siger Louise Frændemark.

En fuldmagt kan være løsningen.

Der findes flere forskellige typer fuldmagter, som indeholder forskellige ting. To af dem er generalfuldmagt og fremtidsfuldmagt.

Generalfuldmagt Generalfuldmagten indebærer, at man giver en anden person fuldmagt til at handle på sine vegne i alle henseender, det vil sige både økonomisk og personligt. Generalfuldmagten træder i kraft på det tidspunkt, hvor den underskrives.

Den, som giver generalfuldmagten, skal være myndig, og skal have handleevnen i behold.

- På grund af generalfuldmagtens meget vidtrækkende karakter anbefales det, at generalfuldmagten underskrives med tilstedeværelse af to vitterlighedsvidner eller advokat. Selvom generalfuldmagter altid kan tilbagekaldes, bør en generalfuldmagt kun gives til en person, som man virkelig kan stole, siger Louise Frændemark.

Fremtidsfuldmagt En fremtidsfuldmagt træder ikke i kraft på det tidspunkt, hvor den underskrives. En fremtidsfuldmagt træder først i kraft - som navnet antyder - på et nærmere defineret tidspunkt i fremtiden.

Fremtidsfuldmagten træder således først i kraft, når den, der udsteder fuldmagten, ikke længere har handleevne og kan varetage sine egne interesser. Fremtidsfuldmagten skal derfor underskrives før sygdom, demens eller ulykke.

- Til forskel fra generalfuldmagten er det en gyldighedsbetingelse, at fremtidsfuldmagten tinglyses og vedstås hos en notar ved den stedlige byret. Ulempen ved en fremtidsfuldmagt kan være, at der ofte, navnlig ved demens, er en glidende overgang fra det tidspunkt, hvor ens nærmeste begynder at miste noget af handleevnen, og indtil det tidspunkt, hvor handleevnen er helt forsvundet. Det skaber et juridisk tomrum, der i den enkelte situation, kan være frusterende for de pårørende og deres nærmeste, forklarer Louise Frændemark.

- Fælles for fuldmagter er dog, at de skaber juridisk sikker grund for de pårørende, som er i en situation, hvor deres nærmeste har behov for hjælp, slutter Louise Frændemark.