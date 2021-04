Se billedserie Rebekka Rom er med i Naturgruppen under DUR, som netop har holdt sit første møde og fået et årshjul på plads. Foto: Charlotte Koefoed

Ukrudt er bare planter, der står det forkerte sted

Ugebladet Vestsjælland - 13. april 2021

Et halvt års tid har Naturgruppen under DUR været på vej, men nu er fire medlemmer gået i gang og har på deres første møde lavet et årshjul.

Gruppen består af Claus Thygaard, Katrine Petersen, Kristen Mathorne og Rebekka Rom.

Sidstnævnte bor på Grønningen i Dianalund og har uddannet sig som »Vild-have-mentor« og glæder sig over, at gruppen er kommet i gang.

Og at Sorø Kommune har tilmeldt sig konkurrencen om at blive den vildeste kommune i Danmark, et projekt som netop er blevet lanceret af miljøminister Lea Wermelin, som udfordrer landets 98 kommuner til at have den vildeste natur i Danmark

- Vi havde godt nok planer om naturgruppen før »Vild Kommune« blev lanceret, men det passer jo perfekt til vores ide, siger Rebekka Rom.

Informationer, aktiviteter og links

Gruppen mødtes forleden og kunne endelig gå i gang med forberedelserne. Første arrangement bliver lørdag den 1. maj, hvor gruppen vil tage på inspirationstur i Dianalund og Tersløse og udpege steder, hvor det vil give mening at få naturen til at blomstre.

- Vi vil gerne øge kendskabet til, hvad for eksempel det, nogen anser som ukrudt, gør for vores biodiversitet. Mælkebøtten er en af de plantearter, der besøges af flest forskellige arter af bier, for eksempel kurvjordbien, den brunhalet jordbi og kurvmurerbien. Mælkebøttens frø spises af insekter og fugle. Derfor giver det god mening at lade mælkebøtten stå som madpakke til dyrene, men klippe den ned, før den spreder frø. I virkeligheden er ukrudt jo bare planter, der står det forkerte sted. Såkaldt ukrudt har jo en funktion i naturen, forklarer Rebekka Rom.

En meget simpel måde at gøre noget godt for naturen, er at undlade at klippe stauder ned. Biller og insekter bruger nemlig stænglerne til at overvintre i.

Naturgruppen vil ud over at beplante området med vilde blomster, lave oplysningskampagner via facebook og andre medier, hvor man for eksempel vil lægge et link ud om forskellige blomster og planter og forklarer lidt om, hvad de gør for naturen.

- Det kan være et link til en hjemmeside, eller et skilt med en af de planter, vi ofte ser i naturen, med som man måske ikke ved, hvad hedder, siger Rebekka Rom.

Teorien bag det er, at de blomster, man rent faktisk kender, og ved noget om, passer man bedre på.

Naturlige insekthoteller Ingen kan klare alt, men alle kan gøre lidt. Det er kongstanken i Naturgruppen og et lille tip til noget, alle kan gøre selv, er at lade sin have blive mere naturvenlig. Ikke nødvendigvis hele haven, men man kan for eksempel lade være med at klippe sine stauder helt ned.

- Jeg har ikke klippet min Sankthansurt eller min sommerfuglebusk ned, for insekter, natsværmere og andre dyr bruger stænglerne til at overvintre i. Det fungerer meget bedre end de insekthoteller, man kan købe, hvor hullerne ofte er for store til de bittesmå dyr, påpeger Rebeekka Rom.

Sommerfuglebusken har stået hele vinteren og givet læ for dyrelivet i parcelhushaven hos Rebekka Rom i Dianalund.

Naturgruppen løfter ikke pegefinger, men anviser naturvenlige ideer og tips og giver nyttige informationer.

For eksempel om ørntvisten.

- Ørntvisten er forhadt i æbler og andre frugter, så flere vælger at bruge gift eller »klisterpapir« for at få dem væk, men sagen er, at ørentviste spiser flere skadedyr og særligt bladlus. Fjerner man ørentvisten, øges mængden af bladlus betragteligt, og hvor bladlusene og spindemider hurtigt udnytter fraværet af den naturlig fjende, tager det lang tid for ørentvisten at vende tilbage og man har et nyt og meget større problem, fortæller Rebekka Rom.

Et andet tip til mere vild natur i haven er, at have lidt vand til insekterne og en kvasbunke i et hjørne af haven er guld værd for biodiversiteten.