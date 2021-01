Udstilling hos Bedemand Willers

I en årrække har Birgitte Mortensen fra Høng malet på sten, men nu er hun er gået videre til andre materialer og teknikker, og det kan man for tiden se resultatet af i vinduet hos Bedemand Willers på Hovedgaden 32 i Høng.

- Jeg er blevet meget glad for en teknik, hvor jeg maler med alcohol ink, en speciel slags blæk, på en type kunstigt papir, der er helt glat. Det giver et helt unikt udstyk og med isopropyl kan jeg blæse farven ud over papiret, så jeg får forskellige effekter, fortæller Birgitte Mortensen fra Høng. Hun bruger også en teknik, der hedder pouring.