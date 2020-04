Kenneth og Malene Erichsen har måtte udskyde deres sølvbryllupstur til USA. Foto: Charlotte Koefoed

Turen til USA røg i vasken

Ugebladet Vestsjælland - 06. april 2020 kl. 11:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 12,5 år siden gjorde de det. Tog børnene med og kørte en tur tværs over USA. Dengang lovede de sig selv, at de ville gøre turen om igen når de skulle holde sølvbryllup. Men sådan kom det ikke til at gå.

Kenneth og Malene Erichsen, indehavere af Det go´e Hjørne i Dianalund havde, sammen med et vennepar, der kunne fejre guldbryllup, købt flybilletter og lejet bil til det, der skulle være en uforglemmelig tur i bil tværs over USA.

- Men så kom corona og vi måtte aflyse det hele. Vi skulle rejse den 23. marts med destination New Jersey og derfra havde vi en bil stående klar i lufthavnen, så vi kunne kører tværs over USA og ende i San Francisco, fortæller Kenneth Erichsen.

Frustrationen er til at tage og føle på for ham og Malene, for de havde begge glædet sig til turen og det samme gjaldt venneparret.

Ikke aflyst, men udskudt Fire uger og én dag skulle turen vare, og alle fire havde fået fri fra deres job for at komme af sted.

Hvornår det kan lade sig gøre at rejse, er umuligt at sige for nogen, men af sted skal parrene. Når det altså kan lade sig gøre.

- Vi er så småt ved at se på, om det kan lade sig gøre sidst i september. Men vi kommer lidt i karmbolage med de udskudte konfirmationer og smørrebrødsbutikken, som jo ser frem til en travl julesæson. Ja, det håber vi i hvert fald, for lige nu har vi et fald i omsætningen på 35 % og det er jo ikke så godt, siger Kenneth Erichsen.

Der er stor usikkerhed om alt omkring corona og hvornår verdens lande begynder at åbne op for rejsende igen.

- Vi holder øje med det hele og satser på at komme af sted i efteråret. Vi fik vores billetter refunderet, så den del er på plads. Også det lysbilledeshow, som vi har lovet at holde, når vi kom hjem, har vi udsat, men vi agter stadig at vise lysbilleder fra turen, når vi engang kommer af sted og hjem igen, forsikrer Kennet Erichsen.

Han og Malene arbejder videre i Det go´e Hjørne og glæder sig til, de på et eller andet tidspunkt kan komme på deres drømmerejse.