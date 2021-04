Se billedserie Der blev fulgt godt med, da rågerederne skulle saves ned fra de høje træer, der omkranser Troldehavens udearealer. Foto. Charlotte Koefoed

Troldehaven rummer også vuggestuebørn

Ugebladet Vestsjælland - 15. april 2021 kl. 09:52 Kontakt redaktionen

Meningen var, at de små vuggestuebørn i Troldehavens vuggestue-stue, skulle have leget med kartoffelmel og vand ved aktivitetsbordet i den pavillon, der siden august 2019 har rummet plads til 12 børn. Lige nu går der otte børn i vuggestuedelen, og de havde onsdag formiddag travlt med at kigge ud af vinduerne, for netop den dag var to træfældningseksperter i fuld gang med at skære de mange rågereder ned fra træerne, der omkranser vuggestuebørnenes legeplads og udeareal.

Og dét var så spændende, at børnene sad på køkkenbordet og kigge de med i sikkerhed bag vinduet.

Der blev fjernet rågereder på udearealet ved Troldehaven onsdag.

En stor kran løftede en mand og hans motorsav op i luften, og en efter en måtte rågerederne lade livet til gengæld for en legeplads fri for fuglenes efterladenskaber og en højlydt larm fra morgenstunden.

- Der er ikke to dage, der er ens, det er det skønne ved jobbet, fortæller Dorthe Wisby, der er en af de to en halv medarbejder, der er i vuggestuen.

- Vi deler en medarbejder mellem børnehaven og vuggestuen, men når vi når op på fuld belægning, hvilket er 12 børn, skal vi have tre ansatte, fortæller Charlotte Kupiec, der i begyndelsen af 2020 blev ansat som leder af Troldehaven.

Det skal vi have gjort noget ved

Det er også hende, der efter et personalemøde blev opmærksom på, at der var mange i Dianalund og omegn, der ikke var klar over, at Troldehaven rummer vuggestue.

Camilla og Emmely opslugt af de fine vandperler, der stimulerer sanserne. Dorthe Wisby holder øje med legen.

- Vi talte om det til et personalemøde og det gik op for mig, at mange ikke kender til det vuggestuetilbud, vi har. Og det er jo egentlig ærgerligt, hvis man gene vil benytte sig af tilbuddet, mener Charlotte Kupiec.

Ventemøllegården fik vuggestue for flere år siden, og ligeledes har Regnbuen i Ruds Vedby vuggestue.

- Og det har vi så også og det fungerer utrolig godt. Vi har en afvekslende dag med aktiviteter, der støtter de små og tilpasses deres niveau. Vi tager børn ind fra de er seks måneder og op til tre år, og så deler vi dem op i løbet af dagen, så de bliver stimuleret i forhold til deres alder, forklarer Charlotte Kupiec.

Lige nu er der som sagt otte børn i vuggestuen, men der kommer flere i løbet af sommeren.

Godt forældresamarbejde Troldehaven, som rummer børnehavebørnene, er normeret til 70 børn og 12 vuggesturbørn, og her deler man også børnene op.

- Vi har for eksempel en førskolegruppe, som lige nu er på 20 børn, der fra 1. april via forskellige aktiviteter og større krav, gøres skoleparate, siger Charlotte Kupiec.

Der er indrettet fine sovekrybber i en af stuerne.

Den samlede institution Troldehaven har et aktivt forældreråd, der er gode til at komme med input og stiller gode spørgsmål til hverdagen, hvilket giver mulighed for en dialog om, hvorfor tingene fungere, som de gør.

- Det er virkelig dejligt med en aktiv forældregruppe og vi glæder os rigtig meget til, vi igen kan lukke forældrene ind i børnehaven. Lige nu skal børnene afleveres ved lågen på grund af corona, men så snart det bliver muligt, vil vi holde en fællesspisning med børn og forældre, siger Charlotte Kupiec.

Flytter op til skolen Der har i flere år været tale om, at Troldehaven skal flytte op til Holbergskolen, og den plan holder stik. Det, som ikke er helt på plads, er hvornår.

- Det har jo trukket lidt ud, men vi skal flytte og vi glæder os rigtig meget. Vi bliver mere synlige, når vi flytter op til skolen og vi får endnu et vuggestueafsnit, så vi har to stuer til de mindste. Og så får vi helt nye udefaciliteter. Det bliver skønt, slutter Charlotte Kupiec.