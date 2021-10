Send til din ven. X Artiklen: Tre timers gratis harmonikamusik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre timers gratis harmonikamusik

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2021 kl. 15:37 Kontakt redaktionen

Reersø Harmonikaklub inviterer til Åbent Hus den 17. oktober for at fejre genåbning efter corona nedlukningen

Mange måneders nedlukning sluttede midt på sommeren og Reersø Harmonikaklub er nu kommet i fulde omdrejninger igen. Medlemmerne mødes hver onsdag aften på Aktivitetscentret Åvangen i Svebølle og klubben er også kommet i gang igen med musikalsk underholdning rundt i regionen. Bl.a. skal 14 medlemmer fra klubben give koncert i Korsør Kulturhus den 12. oktober.

Medlemmerne er glade for at mødes igen omkring musikken og traditionen med at invitere til åbent hus bliver nu genoptaget søndag den 17. oktober, hvor der bydes på gratis musikalsk underholdning fra klokken 14 til 17.

Klubben har i dag 25 aktive medlemmer, og de vil underholde i de tre timer arrangementet varer. Halvdelen af tiden vil alle medlemmerne i én stor gruppe spille og synge et uddrag af klubbens repertoire og resten af tiden vil fire mindre grupper præsentere smagsprøver på deres musik. De mindre grupper er sammensat på tværs af klubbens medlemmer og det er med til at give en god variation i dagens program.

Gratis kaffe På selve dagen vil klubben byde på gratis kaffe, og ønsker gæsterne lidt til den søde tand, kan der købes kage. Det kan nok ikke undgås, at dagens gæster vil synge med på de glade og muntre melodier, og hvis stemmebåndet trænger til at blive skyllet af, vil der være mulighed for at købe øl og vand. Dagens enhedspris på kager og drikkevarer er sat til 10,- kroner, så alle kan være med.

Til alle klubbens tidligere åbent hus arrangementer har der været fuldt hus og ifølge brandmyndighederne må der være 150 personer i lokalerne ad gangen.

- Nogle går og nogle kommer til i løbet af eftermiddagen, så vi håber at mange vil lægge vejen forbi og lytte på og lade fødderne vippe i takt til den glade musik siger klubbens formand Ole Jensen, som glæder sig til igen at mødes med publikum og til at vise, at det spillemæssige niveau ikke har lidt skade under corona nedlukningen. Tværtimod synes jeg medlemmerne har øvet sig godt under nedlukningen og jeg er lidt stolt af det musikalske niveau, som klubben nu er oppe på, slutter formand Ole Jensen.

Generalforsamling Efter nedlukningen har klubben også afholdt en fire måneders forskudt generalforsamling for året 2020. Alle valg var genvalg således, at bestyrelsen fortsat består af formand Ole Jensen, Kalundborg, næstformand Leif Hansen Slagelse, kasserer Niels Erik Møller Andersen Høng samt Jan Sørensen Svebølle og Ole Olsen Kalundborg.

Den 17. oktober åbnes dørene for publikum klokken 13.