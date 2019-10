Se billedserie Mia Hald og Helle Wly er to friske brugsmedarbejdere, der har arrangeret tre friske dage i SuperBrugsen i Høng i denne uge. Foto: Henrik Falch

Tre familievenlige dage i SuperBrugsen

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2019 kl. 10:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig er fristen for tilmelding til børneloppemarkedet foran SuperBrugsen i Høng Centret overskredet, men de to arrangører, Mia Hald og Helle Wly, fortæller, at børn stadig kan nå at få en stand til loppemarkedet lørdag formiddag, hvis de melder sig til torsdag den 10. oktober.

- Det koster 10 kroner at være med på en af de 30 stande, fortæller Mia Hald fra slagterafdelingen.

Allerede torsdag i ugen op til efterårsferien sker der spændende ting i brugsen.

Fra 8.30 er der morgenkaffe til de morgenduelige, hvor kaffe, te, basser og en lille en til de voksnes hals bliver serveret af brugsens bestyrelse.

Dagen efter, fredag, er udnævnt til smagsdag i butikken.

Her vil en række af brugsens leverandører stille op med smagsprøver, og de er både til børn og voksne.

- Vi får for eksempel besøg af Storstrøm Ost, så du kan smage deres spændende oste. Gilleleje Brød kommer med et nyt brød, hvor der er øl i, lyder det fra Mia Hald.

Arla Foods er i gang med at lancere en ny type youghurt, og den vil man kunne smage i løbet af de seks timer, der er smagens dag i SuperBrugsen.

Fredag er der en ekstra god grund til at tage børn og børnebørn med i brugsen.

- Vi får besøg af Mathilde-pigen, som kommer og deler kakaomælk ud til de første 100 børn, der kommer med fredag eftermiddag, siger Helle Wly fra ferskvareafdelingen .

Ud over de nævnte leverandører, vil der også være smagsprøver på en lang række andre ting, som chokolade, vin og meget mere.

Udenfor indgangen mod parkeringspladsen bliver der stillet et telt op, hvor der bliver et bredt udvalg af vine, som man kan smage på i løbet af de tre friske dage.

Lørdag er børne- og grilldag

Lørdag bliver der sat borde op langs butikken i Høng Centret. Her bliver der plads til at børnenes gamle legetøj, tøj og alt andet, der har med børn at gøre, kan blive omsat og få et nyt liv hos et andet barn, der lige netop har ønsket sig tingen eller tøjet.

- Der er ingen begrænsninger for, hvad man må have med, men det skal have noget med børn at gøre, siger Helle Wly.

Hun og Mia Hald opfordrer børn, der gerne vil være med, til at melde sig i forretningen og blive skrevet op til en stand. Den består af et langt bord, hvor der vil være plads til to børnestande.

Lørdag bliver teltet ved SuperBrugsens udgang mod parkeringspladsen også ramme for grillen, hvor der bliver grillet pølser og brød, som man til billige penge kan købe sammen med en sodavand til at skylle efter med.

Vil gerne give igen

Når SuperBrugsen i Høng Centret inviterer til de tre raske dage, er det ikke kun for at fortælle om de mange gode varer, der er i butikken.

- Vi vil gerne give byen og vores kunder noget igen. Vi vil gerne give dem en så god oplevelse som muligt, siger Mia Hald og Helle Wly.

De bliver bakket godt op af deres brugsuddeler, Per Hansen.

- Vi kommer til at skabe mange flere arrangementer for vores kunder, siger han.

Mia Hald og Helle Wly har brugt mange timer på at finde på de gode ideer til de tre friske dage i SuperBrugsen i Høng Centret.

- Vi har haft kastet en masse gode ideer op i luften. Undervejs har vi måttet pille nogle af dem fra, så vi nu står med de bedste ideer tilbage, lyder det fra dem begge.

Processen med at få gode ideer og få dem omsat til aftaler med leverandører, ekstra personale og hvad der ellers skal til for at få de tre dage til at blive til en oplevelse for kunderne har også givet dem selv mange erfaringer.

- Vi har lært at samarbejde og har fået et meget bedre indbyrdes forhold, som vi kan bruge frem i tiden, siger de samstemmende.

De regner ikke med at sælge meget ekstra i de tre efterårsferiedage, men de håber, at kunderne vil tage godt imod oplevelserne og få gode ideer til hverdagens indkøb.