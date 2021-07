Tre dages kræmmermarked i Søparken i weekenden

- Vi bliver nødt til at gøre området lidt mindre end ellers, så vi kan overholde de gældende restriktioner. Vi må være 500 på hele pladsen af gangen, og det inkluderer også alle de frivillige, som vi denne gang er omkring et dusin af, fortæller Helge Carlsson.

For at sikre, at der ikke er flere personer på pladsen end tilladt, laver man ind- og udgang ved den gule toiletbygning og i stedet for at opkræve 10 kroner i parkeringsafgift, opkræver man dem i stedet for i entré, når man alligevel skal tælle og sluse folk ind og ud.