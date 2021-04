Tre dage med tilbud og søndagsåbent

- Det var en rigtig fin genåbning. Kunderne er loyale og har ventet på, at vi kunne åbne, så vi er rigtig glade for igen at være i gang, siger Mogens Gyldenvang i Høng Centret.

Hen og de andre butikker glæder sig over at kunne betjene de mange kunder, som er gode til at holde afstand og bruge mundbind, så det er sikkert at handle.