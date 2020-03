Træf med Mogensen

Lokalarkivet har i øjeblikket en udstilling om besættelsen i Dianalund og i Ruds Vedby. Såvel det daglige liv, som modstandskampen belyses. Men ved siden af det regelrette er der en række historier og begivenheder, der har svært ved at komme med i den rigtige historie. Enten fordi de er skæve, finurlige eller sære. Disse kaster Jørgen Mogensen lys over, når han fortæller om: En brun pose; At udseendet af Dianalunds Rådhus skyldes en forhenværende nazist; At Frode Stubkjær undgik at blive taget af tyskerne på en finurlig måde; Om kvinden der slog kuskeslag og en hel del andet.