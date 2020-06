Torvedage på en anden måde

Det har mange spurgt sig selv om, men som det efterhånden ser ud med genåbningen af Danmark, er der nu mulighed for, at man kan gennemføre de populære torvedage, selv om det bliver i en lidt anderledes udgave end tidligere.

En ting er helt sikkert og det er, at der ikke kommer musikalsk underholdning og der skal sørges for god afstand mellem bordene.

Gørlev Turistforening har tidligere fået godkendelse fra Kalundborg Kommune til at lave take-away med foreningens salg af sorte sild. Den ansøgning vil man revidere, så man kan få lov til at sælge sorte sild, som folk også har mulighed for at spise ved bordene.

- Jeg er i gang med at søge politiet om tilladelse til at holde torvedage, men i en udgave uden musik og med de restriktioner, der pålægges os. Ligeledes skal vi have kommunens tilladelse til at gennemføre torvedagene mulighed for at opstille borde og stole, fortæller Erik Andersen fra Gørlev Turistforening.