Tomas er glad for Høng

Når der er sæson for den slags, kører guldsmed Tomas Lippert Vesterskov på sin Harley Davidson motorcykel fra Holbæk, via Skovvejen og gennem Kattrupskovene til Høng. En tur han holder rigtig meget af.

- Det er en fantastisk flot tur, så jeg glæder mig faktisk hver morgen, også når jeg kører i bil, til at komme på arbejde. Og jeg kører glad hjem igen, smiler Tomas Lippert Vesterskov, der nu i fem år har taget turen fra Holbæk til Høng.

Han synes tiden er fløjet af sted, men det første år havde sine udfordringer.

Indbrud gennem taget Ikke mange måneder efter Tomas Lippert Vesterskov havde åbnet sin forretning havde han et særdeles uønsket besøg, hvor et par tyveknægte brød ind gennem taget og tog en masse smykker med.

- Det var da en kedelig oplevelse, men butikken er topsikret og jeg har ikke siden haft uønsket besøg, fortæller Tomas Lippert Vesterskov.

Værkstedet er et stort plus Butikken i Høng Centret er indrettet med butikslokale forrest, og bagerst, oppe på et lille podie, så Tomas Lippert Vesterskov kan se butikken, er der indrettet et værksted. Og det er kunderne glade for.

- Jeg kan noterer mig, at jeg har fået en masse loyale kunder, der kommer tilbage igen og igen, Ikke bare for at købe smykker, men også for at få repareret smykker eller få lavet nye. For eksempel af arvestykker, som de får smeltet om og lavet til et smykke, de gerne vil gå med, forklarer Tomas Lippert Vesterskov.

Og så til corona. 60 dage måtte Høng Centret og butikkerne holde lukket. Det gav grobund for mange tanker. For eksempel om kunderne vendte tilbage, når nedlukningen blev ophævet.

- Det gjorde de. Jeg er dybt taknemlig over at opleve, at mine kunder vendte tilbage og mange havde ventet med at få repareret deres ting, til jeg igen kunne åbne butikken og værkstedet. Det sætter jeg meget pris på, slutter Tomas Lippert Vesterskov.

I forbindelse med fødselsdagen er der gode tilbud i butikken.