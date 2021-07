Se billedserie Bøje Larsen og Henry Mathiasen, på billedet, har skrevet en bog sammen med Flemming Frimann m Finderup Bylav.

To nye lokalhistoriske bøger præsenteres

Ugebladet Vestsjælland - 24. juli 2021 kl. 15:52

Planen er, at alle byer i den tidligere Høng Kommune skal beskrives i lokalhistoriske bøger, hvor fremgangsmåden er, at man ganske enkelt skriver om alle ejendommene, hvem der har bygget og nuværende ejere.

- Vi går sådan set slavisk til værks. Fra ide til sådan en bog er færdig, kan der snildt gå mellem fire og 10 år, fortæller formand for Lokalhistorisk Forening, Bøje Larsen. Sammen med Flemming Frimann og Henry Mathiasen har han de sidste seks år arbejdet med at samle materiale, talt med utallige mennesker og skrevet om alle ejendomme i Finderup Bylav.

Pudsigt er det, at der i Høng Kommunens absolut mindste by, er en kirke og at bogen om Finderup Bylav er på hele 429 sider.

- Et bylav er et geografisk område, og området dækker over en hel del matrikler, der tilhørte Finderup præsteembede, forklarer Bøje Larsen.

Selve Finderup By er hurtigt overstået, men bylavet omfatter alle »Pige-vejene«, Askelunden, Bakkedraget, Blommehaven, Højbuen, Tjørnens kvarter med mere.

- Vi har opfordret folk til at sende kopier af billeder, der har relevans og det er der mange, der har gjort. Stor tak for det. Vi har også selv taget en masse billeder, derfor er bogen rigt illustreret, siger Bøje Larsen.

Kirken, hvor to stude dejsede om

Bogen begynder med et skriv om Finderup Kirke, der er opført i 1170. Finderup Sogn omfatter Høng, Tjørnelunde, Kulby, Herslev og Finderup hvor Finderup klart er det mindste.

Fortællingen går på, at man ville placere kirken midt i sognet og det er Naboløsgården i Kulby.

Sagnet siger, at det, man byggede om dagen, blev revet ned om natten, hvorfor man bandt to stude sammen for at se, hvor de gik hen. Om morgenen fandt man dem på bakken, hvor kirken ligger i dag.

- Måske er sandheden, at man valgte Finderup, fordi det var nogenlunde lige langt for de fire andre byer, gætter Bøje Larsen.

På en af bogens første sider er der et gammelt matrikelkort over Finderup Bylav, hvor man kan se, hvor stort et område, det dækker, et område der i dag er bebygget eksplosivt.

Michael Jensens Sønner A/S Lørdag den 7. august præsenteres i Høng Centret ved Centerkiosken, både bogen om Finderup Bylav, men også en noget mindre udgivelse, nemlig Hans Hansens bog om Michael Jensens Sønner A/S, smede og landbrugsmaskinhandel fra 1906 til 1996.

Bogen begynder med Michael Jensens barndomserindringer, der er barske sager. Familien kom fra fattige kår, men Michael Jensen kom i lære på maskinfabrikken Stjernen i 1895 og fik senere ansættelse som rejsemontør hos Brdr. Bendix.

Michael Jensen gifter sig og flytter til Køng og på et dyrskue løber han ind i sin gamle lærermester fra maskinfabrikken Stjernen.

Her får han tilbudt at overtage kundekredsen for salg af maskiner, samt almindelige smedearbejde og det takker han ja til, hvorefter familien flytter til Høng og Michael Jensens virksomhedseventyr begynder.

Historien om Michael Jensens Sønner A/S er samtidig historien om udviklingen i landbruget, og en virksomhed, der i 90 år fulgte med tiden.

- Jeg var bogholder i 30 år, helt frem til de lukkede i 1996. Michael Jensens Sønner A/S solgte landbrugsmaskiner og lavede smedearbejde, blandt andet rækværket over jernbanebrogen ved Løve, fortæller Hans Hansen.

Bogen har mange fine billeder og mange gode historier fra virksomheden.

De to nye lokalhistoriske bøger kan købes i Centerkiosken i Høng, samt på Høng Bibliotek fra lørdag den 7. august.