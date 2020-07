To kunstnere på Gørlev Bibliotek

Deres malerier er abstrakte og fuld af skønne farver. Claus Gawin og Stella Elkjær er naboer og lærte hinanden at kende for et halvt år siden. De bruger hinanden til råd og vejledning, omkring deres kunst og udfordre hinanden til at gå nye veje og hele tiden udvikle sig.