Den blå Buick har vinger bagpå og baglygter inspireret af 1950- og 60´ernes rumeventyr. Bagagerummet er så langt, at kan ikke kan nå ind i bunden af det uden hjælp, og der er lagringsplads helt ud i vingerne.

To biler og så var drømmen om et museum tændt

Hvilken lov gælder i Danmark, men ikke i USA? Svaret er Janteloven, for er der noget amerikanerne ikke lider af, så er det mindreværdsfølelse.

Sådan var det i hvert fald i efterkrigsårene, hvor den amerikanske bilproduktion stak helt af og leverede den ene flotte, fantastiske og store bil efter den anden.

Det var netop dét, der tiltalte, og stadig tiltaler Kim Christens, amerikanerbilmuseumsejer på Reersø og med en lade fuld af gamle, flotte biler, hvor hver eneste har sin egen unikke historie.

Vi skal ikke høre om dem alle sammen i dag. Vi skal høre om de to første biler, som kickstartede den unge Kim Christens drøm om et museum for de store flydere, eller dollargrin, som man også kalder amerikanerbilerne. Og lige lidt om den blå Buick.

- Jow, den første købte jeg i 1982, prisen var 27.000 kroner, men jeg smed min motorcykel ind i handlen, så jeg endte med at betale 17.000 kroner. Det var mange penge, men intet imod, hvad bilen kostede, da den blev fremstillet i 1968, fortæller Kim Christens.

For menigmand kostede sådan en fabriksny bil 12 årsløninger, pointerer Kim Christens, mens han kærligt lægger hånden på køleren af sin Buick Electra 225 fra 1968, som var sort, da han købte den, men siden blev bordeaux.

Katten Bonnie går med lette poter over kølerhjelmen og Kim kæler katten, der spinder lystigt.

- Hun er simpelthen så god, den kat. Fanger mus og rotter. Og så er hun så sød, smiler Kim Christens, der ud over at være amerikanerbilentusiast, også driver landbrug på Reersø, men det er en helt anden snak.

Stod stille i syv måneder Den første Buick Electra havde kørt som flagskib hos et taxifirma i Sorø, og da Kim Christens fik den hjem og skulle til at cruice rundt på vejene på Vestsjælland, gik bilen i stykker og det tog syv måneder, før den kom ud og køre på landevejene igen.

- Jeg tænkte ved mig selv, at jeg da bare kunne købe en Buick mere og bruge reservedelene, men så opdagede jeg, at det på ingen måde var muligt at bruge dele fra én bil til en anden. Amerikanerne lavede hvert år en ny model, større og flottere end året før, så man kunne imponere naboen med den nyeste og flotteste model, griner Kim Christens.

Han fik dog fikset sin Buick fra 68 og to år senere købte han endnu en Buick Electra 225, denne gang fra 1969. Den fandt han på Djursland og den fik lov til at spinde på de vestsjællandske veje i fire-fem år.

Den næste bil, Kim Christens købte, var efterfølgeren, nemlig en Buick Electra 225 1969 i olivengrøn. Katten Bonnie går med forsigtige poter på køleren af modellen fra 68.

Drømmen vakt Da Kim Christens i 1984 stod med sine to fine amerikanerbiler, fik han den strålende ide, at han ville lave et amerikanerbilmuseum.

Som sagt så gjort, men det tog nogle år før han kunne slå dørene op i den tilbyggede lade, hvor bilerne i dag står og hviler sig efter mange kilometer på landevejene og endnu flere historier i sæderne.

2008 åbnede Reersø Amerikanerbilmuseum, og hvis alt går vel, kan Kim Christens i år vaske og polere alle bilerne, så der igen kommer gæster i museet.

Man var virkelig noget ved musikken, når man havde en af de store amerikanerbiler. Denne blå Buick Electra 225 fra 1959 er noget helt for sig selv med en fantastiske forkromede front.

- Jo, det tog da sin tid, klukker Kim Christens, men han elsker sine biler og kan fortæller historier om hver enkel.

For eksempel endnu en Buick Electra 225 fra 1959. Der er, efter sigende, kun tre i landet, og den ene står altså på Reersø.

- Da man i 1964 indviede Radiostationen her på Reersø, kom der fint ministerbesøg fra København og trafikminister og minister for offentlig arbejde, Kaj Lindberg, kom kørende i netop en lyseblå Buick Electra 225, så der er faktisk 33,3% chance for, at det er lige netop den bil,som jeg har her, griner Kim Christens. Han har en historie i ærmet om alle bilerne.

225 amerikanske tommer Når man snakker amerikanske biler, indikerer nummeret på bilen, for eksempel 225, bilens længde. I metersystemet er en Buick Electra 225 5.7 meter lang. Ikke handy til nutidens parkeringsforhold, men da bilerne blev lavet, havde man slet ikke den slags problemer.

- Tænk, hvis vi alle skulle kører rundt i amerikanerbiler i dag. Vi ville bruge al klodens olie på et øjeblik og det ville være umuligt at trække vejret på grund af forurening, griner Kim Christens.

På Reersø Amerikanerbilmuseum kan man uden at forurene det mindste nyde de omkring 40 biler, Kim Christens har samlet sammen.

Går alt vel, og samfundet genåbner, kan man nyde bilerne i sæsonen fra maj til september på Strandvejen 40 på Reersø.