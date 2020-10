Tirsdagstræf på Dianalund Bibliotek

Efterårsferien er over os og det betyder for mange børnefamilier, at det er tid til at hygge sig med brætspil omkring spisebordet. Men selvom man ikke har børn eller børnebørn at spille med, så er der et stort udvalg af voksenspil, som man kan underholde sig med. Sorø-bibliotekerne har en masse brætspil, som man kan låne med hjem. Men hvorfor er det egentlig vigtigt, at vi rydder spisebordet og stiller brikkerne frem på brættet?