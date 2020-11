Tirsdagstræf med Jørgen Mogensen

- Mange tror, at det kun er nutiden, der interesserer sig for de forskellige emner, der indgår i klimadebatten. Det er ikke rigtigt, også fortiden kæmpede med de problemer, der optager os i dag og dermed også folk i Dianalund og omegn, siger Jørgen Mogensen.

I 1943 løste Filadelfia problemet med madspild, og Irma gjorde det fra 1960. I 2006 indviedes Byparken, der var anlagt primært for at kunne optage den megen monsterregn, vi kunne forvente i fremtiden, når klimaet blev mildere og vådere. At den så samtidig kunne være et åndehul for den voksende by, Dianalund, gjorde jo ikke det primære formål mindre relevant.