Tina Salling

Jeg kan bedst li at synge julesalmer og spise julesmåkager. Og så elsker jeg at få julegaver.

Hvad er dit bedste juleminde:

Julen, hvor jeg lå med 40 i feber på sofaen grundet en lungebetændelse. Det er en jul, vi aldrig glemmer. For den lærte os, at det altid bliver jul alligevel - også uden hele familien og uden julemad og uden juletræ. Det er værd at huske på i år, som også vil blive anderledes end det plejer at være. Plejer er udskiftet med corona i år. Men jul skal det nok blive. Den lille familie, der ventede barn, var på vej til folketælling og der var ikke plads til dem i herberget. Alligevel blev det jul. Alligevel gav Gud sig til kende. I en stald mellem dyrene blev verdens frelser født. Der var ikke meget glimmer og julestads over det. Så jul blir det altid. Det tror jeg på.