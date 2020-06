Tilbageblik : Mærk Dianalund

Sidste år var Dianalund på dupperne med et kæmpearrangement, som strakte sig over flere dage, men hvor den røde tråd var, at de mange aktører i Dianalund fik en dag at promovere sig på. DUR. Dianalund Udviklingsråd havde nedsat en arbejdsgruppe, som fik andre frivillige til at gå ind i arbejdet. Hele uge 22 var der aktiviteter. Mandag var for foreningerne, tirsdag var der kulturnat, onsdag var grundlovsdag med politiske taler, torsdag var idrættens dag og fredag var der fest.