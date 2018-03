DTH?s formand Morten Andersen hilser EDC Povl Tams-Pedersen velkommen som sponsor for klubben.

Thomas Larsen får ny sponsor

DTH er glad for at kunne præsentere EDC Povl TamsPedersen som ny samarbejdspartner i klubben. EDC Povl Tams-Pedersen har været ejendomsmægler i Dianalund siden 1985.

Samarbejdet med EDC Povl Tams-Pedersen består i, at DTH promoverer butikken i forbindelse med herre senior-holdene samt på et bannerflag i Holberg hallen ved hjemmekampe. Derudover bliver EDC også personlig sponsor for klublegenden, Thomas Larsen, der er en af de mest scorende spillere på førsteholdet.

Mål nr. 2000

Thomas Larsen har netop scoret mål nr. 2.000 for DTH, hvilket må siges at høre til sjældenhederne - og DTH fører nu rækken med et forspring på 3 point til nr. 2.

Endelig har DTH og EDC også indgået den aftale, at eventuelle hussalg, der formidles gennem DTH, kaster et beløb af sig til klubben.

- Jeg har valgt at blive sponsor for DTH, fordi det er vigtigt for mig, at vi har en aktiv by, som folk gerne vil flytte til - og her er DTH en vigtig spiller, siger Povl Tams-Pedersen og fortsætter: - Klubben tiltrækker både lokale og folk fra andre byer til deres kampe og arrangementer, hvilket jeg gerne bakker op om.

- Vi byder EDC Povl Tams-Pedersen velkommen til og håber at sponsoraftalen bliver til glæde og gavn for begge parter, siger DTH's formand Morten Andersen.