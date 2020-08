Terapeut kommer på hjemmebesøg

Forleden kunne zenterapeut Claus Gawin fortælle, at han startede sin terapeutvirksomhed igen fra hjemmet på Søtoften i Gørlev, efter at være flyttet til byen fra Tåstrup.

Nu har det vist sig, at det ikke er muligt at afvikle samtaleterapien, som Claus Gawin selv har udviklet fra hjemmet, derfor har han besluttet at drive sin terapi som udekørende.