Tandplejen rykker i lægehuset

Flytning: Indehaver af Ubby Tandpleje flytter sin klinik over i Ole Egs tidligere lægehus. Det sker i løbet af sommeren.

Af Charlotte Koefoed Ubby: For en lille måned siden gik Ubby-lægen Ole Eg på pension og patienterne blev fordelt ud på egnens andre læger. Tilbage stod lægeklinikken og det spottede indehaver af Ubby Tandklinik, tandplejer Dorthe Nielsen, hurtigt.

Sammen med sin mand, der er håndværker, købte hun ejendommen, som over de næste par måneder skal klargøres til tandklinik.

- Vi kommer til at gå og gøre det selv, men fordi min mand er håndværker, er det ikke en opgave, vi er bange for, fortæller Dorthe Nielsen, tandplejer og indehaver af Ubby Tandklinik gennem de seneste syv et halvt år.