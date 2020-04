Annette Jensen i Blomsterværkstedet har fundet en måde at kunne sælge blomster på uden at komme i fysisk kontakt med kunderne. Det er en stor succes. Foto: Charlotte Koefeod

Artiklen: Take away blomster

Corona: Coronakrisen har lukket butikker på stribe, centre og arkader er hårdt ramt og butiksindehavere har mange spekulationer om hvordan de skal overleve krisen. I Blomsterværkstede i Høng Centret er der take away blomster.

Da Danmark blev lukket ned den 11. marts betød det, at alle centerbutikker skulle lukke, spisesteder måtte ikke længere modtage gæster, frisører, massører, behandlere og andre, der har fysisk kontakt med mennesker, skulle lukke.

Men der var stadig mulighed for take away og det benytter mange restauranter og spisesteder sig af.