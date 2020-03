Syng med via radioen

I den forbindelse kom hun med et godt tip, til alle, der kan lide at synge.

- Klokken 9.05 kan man på DR1, synge med, når dirigenten for DR´s Pigekor, Philip Faber synger morgensang med hele Danmark. Der synges to sange og når det er slut, kan man lige nå at trykke over på DR2, hvor der også er sang. Det er optagelser med Pigekoret, og udsendelsen varer en time, fortæller Stinne Pedersen.