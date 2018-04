Svend blev æresmedlem

En veloplagt formand, Bøje Larsen, slog fast, at historie bestemt ikke er noget, der samler støv, med at det i høj grad er levende arbejde. Og så kom oversigten over de mange aktiviteter: Der arrangeres foredrag, der inddateres billeder i arkivets database, der arbejdes ihærdigt med at identificere personerne på de mange billeder, der undervises i slægtsforskning, der arrangeres sommerudflugter og byvandringer, der indsamles og skrives artikler til foreningens blad, hjemmesiden holdes opdateret, der opsættes QR-koder ved kommunens mindesmærker med mere.

Under beretningen sagde Bøje Larsen endvidere: Ved generalforsamlingen i 2017 var der genvalg på alle bestyrelsesposter, men der blev en lille ændring blandt revisorerne, da Svend Madsen valgte at stoppe. Jeg vil benytte lejligheden til at sige mange tak til dig for din store interesse for foreningen gennem mange år, ikke kun som revisor, og hermed udnævne dig til æresmedlem i foreningen.