Svævebanen er tilbage, men uden svæv

Den stod i vejen for byggeriet.

Nu er banen kommet op igen. Eller rettere sagt, det er en helt ny svævebane, der er kommet op, men uden mulighed for at svæve af sted.

- Vi har valgt ikke at sætte håndtaget op, fordi vi vil være på den sikre side med hensyn til corona. Vi skal lige snakke sammen om at få lavet nogle retningslinjer for brug af svævebanen, siger Niels Erik Danielsen fra Høng Lokalråd.