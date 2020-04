Sune Jensen, her fotograferet ved en tidligere lejlighed, har påskeåbnet alle dage i påsken i Lindegårdens Havecenter. Foto: Charlotte Koefoed

Sune holder åbent hele påsken

Lindegårdens Havecenter åbnede 1. februar for sæsonen, og indehaver Sune Jensen har haft travlt lige siden.

Havefolket rører nemlig på sig og nu, hvor mange er sendt hjem fra arbejde, er endnu flere friske på at gå i haven og få styr på såvel prydhaver, som urtehaver.

- Det er også nu, man skal til at tænke på at lægge kartofler, løg og krydderurterne er også på vej. Buske og træer af alle slags skal også til at i jorden, så der er masser af se til, siger Sune Jensen.