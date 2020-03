Stort skub til Shop- Sjælland

Konsulenten, der gør en stor indsats for at få flere Kalundborg-butikker med i ShopSjælland, oplyser, at målet er at få mange flere varer på ShopSjælland, og derfor er der knyttet en betingelse til gratis-tilbuddet: Hver lokal butik skal lægge mindst 10 varer op på web­portalen. Det skal være med til at give ShopSjælland et ordentligt skub.

Brug for optimisme

- Der er nogen træghed hos butikkerne, hvor nogle mener, at det tager for lang tid at lægge varer op og opdatere indholdet. Jeg synes, der er brug for mere optimisme, og dét at digitalisere sin virksomhed er nødvendigt for at klare sig, siger ShopSjælland-konsulenten, der nu skal ud til butikkerne og fortælle om det nye gratis-tilbud.