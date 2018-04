Se billedserie NIels Kæmpe fra Enghavens Entreprenør og kloakmester har blandt andet en effektiv rottespærre med på messen i Gørlev på søndag. Foto: Charlotte Koefoed

Stop rotten før den kommer ind i huset

Ugebladet Vestsjælland - 17. april 2018

Ude på landet har man ikke de store problemer med rotter, der kommer ind i husene via kloakken, men i byerne, hvor der er offentlig kloakering, er rotter et stort problem.

-Rotterne bor i kloakkerne, og typisk kommer de ind i folks huse via boligens kloaksystem. Med en rottespærre kan vi forhindre, at rotten kan komme ind. Rottespærren har to klapper, der er ophængt uafhængig af hinanden, og det kan rotten ikke finde ud af, forklarer Niels Kæmpe fra Enghavens Entreprenør og kloakmester.

Rottespærren er VA-godkendt, hvilket er en kvalitetsgodkendelse fra Teknologisk Institut.

Kloakker og fliser

Ud over den smarte rottespærre og gode råd om, hvordan man bekæmper rotter, har Enghavens Entreprenør også et par bud på kloakering i det åbne land, for eksempel en pumpebrønd og en septiktank, til messen i Gørlevhallen søndag den 22. april.

Selv om de varslede påbud til kloakering ikke er kommet i det tempo, man forventede for et par år siden, vælger mange at få skiftet deres kloakker, så spildevandet renses.

Niels Kæmpe har flere løsningsforslag og dem kan man høre om på messen, ligesom man kan se på et udvalg af fliser og belægningssten.

- Vi fortæller også gerne om vores træfældning og rodfræsning, slutter Niels Kæmpe.