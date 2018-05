Bodil Jensen har flere ledige stole til stolegymnaster i Gørlev Hallen. Det er ikke bare hård træning, men hyggeligt samvær. Foto: Henrik Falch

Stolemotion er ikke kun fysisk træning

Ugebladet Vestsjælland - 12. maj 2018 kl. 14:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du behøver ikke være gammel for at være med til stolemotion, siger motionsleder Bodil Jensen fra Gørlev Stolemotion.

Det er for alle, der gerne vil bevæge sig og have det sjovt samtidig.

- Vi har det sjovt og hygger os meget, mens vi er her. Det er lige så vigtigt, som det at bevæge sig, siger hun.

Lige i øjeblikket er der nogle ledige stole, fordi et par er faldet fra på grund af sygdom og andre årsager.

Derfor tilbyder hun, at nye kan komme ud af lejligheden derhjemme en gang om ugen for at være sammen med andre på en sjov og god måde.

Onsdag den 23. maj fejrer holdet, at det er kronprins Frederiks fødselsdag et par dage senere. Her er der lagkage til kaffen, når holdet når dertil efter halvanden times motion.

Bodil Jensen har hørt, at flere tror man skal være meget gammel og næsten ude af stand til at røre sig.

- Det er ikke tilfældet. Jeg har et andet hold seniordamer uden stole, og vi gør næsten de samme øvelser her, bortset fra, at vi sidder ned imens.

For selv om man sagtens kan gå lidt rundt hjemme med eller uden rollator eller vandrestave, er det ikke sikkert, man kan gøre øvelserne med at bøje og strække arme og ben, eller kaste en bold, ramme præcist uden at miste balancen, hvis man ikke sidder ned.

Gørlev Stolemotion holder til i mødelokale 2 i Gørlev Hallen hver onsdag fra 9.30 til 11.00 frem til sankthans. Den sidste halve time er til kaffe, kage og hyggelig snak.

Hvis du har mod på at tage skridtet ud af lejligheden hver onsdag formiddag, så tøv ikke med at ringe til Bodil Jensen og melde dig til. Hun har nummer 40 98 42 35. Det er i øvrigt gratis at være med den første gang, når holdet holder lagkagefest for kronprinsen.