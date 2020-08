Der knokles med at gøre stisystemet i Ruds Vedby klar. Foto: Peer Vincent Larsen

Artiklen: Stisystemet er ved at være klar

Stisystemet er ved at være klar

Ved coronanedlukningen i marts var forarbejdet til et udbud vedrørende den planlagte stiforbindelse fra Rudsgade til Jernbanegade næsten på plads.

Lokalrådet besluttede at arbejde videre udelukkende med skriftlig kommunikation mellem stigruppe, arkitekt og kommune. Det viste sig at være effektivt, og netop i disse dage er arbejdet gået i gang, og forventes færdigt i løbet af et par måneder.