Helmer Breindahl, menighedsrådsformand og Lea Schmidt Daescu, organist og idekvinden bag Den levende Julekalender, har i år måtte placere Himmelborgen, som julekalenderen kaldes, i kirkerummet og ikke i våbenhuset, som man ellers plejer.

Stilhed og nærvær vinder over juleræset

Organist Lea Schmidt Daescu var et år slemt ramt af det, hun selv kalder »julegrimheden«. Det var et år med udfordringer, og især ved juletid blev hun træt af musikken, udsmykning, kommercielle tiltag og meget andet, men så fik hun fortalt, af gode venner i Vejle, om en levende kulturel julekalender, opført på gågaden.

- Midt i min julelede i 2004, fik jeg en ide om, at vi her i Tersløse Kirke skulle lave en anderledes og levende julekalender, skabt ud af et behov for skønhed og ro i juletravlheden. Der var til at begynde med kun to kriterier: det skulle være kort og det skulle være i mørkningen. Derfor indkaldte jeg til møde i foråret 2005 og her mødte en håndfuld personer op, der gerne ville være med til at skabe en ny slags julekalender. 1. december samme år kunne vi åbne den første låge i Himmelporten, der stod i våbenhuset og børne- og ungdomskoret, som jeg leder, stod klar inde i kirkerummet, sprængtfyldt af forventninger for, om der overhovedet dukkede nogen op, fortæller Lea Schmidt Daescu.

Dét gjorde det og nu kører Den levende Julekalender på 16. år og selv om der er corona i luften, har man fundet en metode til at gennemføre, som er sikker, men som stadig bibeholder den stemning og nerve, som Den levende Julekalender har.

Bag hver låge gemmer sig en bibelsk figur. Her er det Maria med det lille Jesusbarn. Figurerne er nye og blev indkøbt sidste år. I år har Helmer Breindahl suppleret med endnu nogle figurer.

Inddragelse af børn og voksne Den levende Julekalender blev en succes fra starten. Nogle mente, at det ville være umuligt at lokke børn og forældre i kirken 17 gange i løbet af december, men det har det vist sig, ikke at være. Fra mandag til og med torsdag i december åbner dørene til våbenhuset klokken 16.24 præcist og en låge åbnes i Himmelborger, som Helmer Breindahl, der på det tidspunkt var folkeskolelærer, lavede sammen med børn fra 3. klasse. 17 låger, indbygget lys, figurer der gennem årene er blevet fremstillet af såvel børnehavebørn, skoleklasser samt borgere på forskellige bosteder, så som Elmebo og Brommeparken.

- Ideen har jo også været at inddrage så mange som muligt, netop for at give ejerskab til julekalenderen. Og det er lykkedes rigtig godt. I 2010 kom biskop Peter Fischer Møller og åbnede låge nummer 9, og vi har haft Sorø Kommunes borgmester til at åbne låger, ligesom det har været børn, der har åbnet lågen, og taget den lille figur med ind til julekrybben, der står i kirkerummet. I år har vi måtte flytte selve Himmelborgen ind i kirkerummet og droppet julekrybben, men ellers er de kendte elementer på plads: lågeåbning, en bibeltekst, oplæsning af en historie, en musikalsk overraskelse og fællessang, fortæller Helmer Breindahl.

Han er en af dem, der har været med siden starten, og i år har han lavet nogle af figurerne bag lågerne.

- Vi købte sidste år nogle keramiske figurer, men vi manglede den gravide Maria, kejser Augustus, kromanden og ærkeenglen Gabriel, så dem har jeg lavet, siger Helmer Breindahl.

Lyset skinner i mørket I 2012 blev Den levende Julekalender udgivet som bog med titlen Lyset skinner i mørket.

Den indeholder 24 kapitler, så den kan bruges som en julebog hver decemberdag frem til juleaften.

Annette Falkensteen Olsen. Lea Scmhidt Daescu og Helmer Breindahl kunne i 2012 præsenterer en bog om Den levende Julekalender, Lyset skinner i mørket.

Bogen indeholder tekster og billeder og man kan købe bogen på kirkekontoret i Tersløse. Overskuddet fra bogen går til Tersløse Menighedspleje.

Flere kirker har lånt ideen Rygtet om Den levende Julekalender er nået rundt i Danmark. Vor Frue Kirke i Kalundborg har været på besøg i Tersløse og har lånt ideen til deres kirke.

- Jeg har hørt om en kirke på Nørrebro, der også har en levende julekalender og i Fredericia er ideen også kopieret, fortæller Lea Schmidt Daescu.

I 2015 var rygtet om julekalenderen nået til Roskilde Stifts Palladiuspris-udvalg, og derfor fik Lea Schmidt Daescu prisen det år for sin ualmindelig gode ide og udførelse, en pris hun blev meget glad for.

- Det var helt uventet, og de måtte forklarer mig et par gange, hvad det gik ud på, smiler Lea Schmidt Daescu.

Peder Palladius (1503-1560) blev den første lutherske biskop over Sjællands Stift efter reformationen.

I 2010 var biskop Peter Fischer Møller med til at åbne en af lågerne i Den levende Julekalender. Han har også skrevet forordet til bogen om Den levende Julekalender. Foto: Bjørn Armbjørn

Han havde studeret i Wittenberg hos Martin Luther og Philip Melanchton, hvor han også fik sin doktorgrad.

- Det siges om ham, at han var rundt til alle de Sjællandske kirker, og derfor er det meget sandsynligt, at han også har været her i Tersløse, som jo er en gammel middelalderkirke, siger Lea Schmidt Daescu.

Stor finale i år Selv om Den levende Julekalender er coronaramt og bliver afviklet en anelse anderledes, er der lagt op til en stor finale. Sidste dag der åbnes en låge er mandag den 21. december og denne dag vil børne- og ungdomskoret i Tersløse Kirke opfører et julespil.

På grund af restriktioner i forhold til, hvor mange, der kan være i kirken, opføres det faktisk to gange.

- Vi holder en forpremiere søndag den 20. december klokken 15.30 en slags generalprøve, hvor vi åbner dørene for publikum. Og så kan man selvfølgelig opleve julespillet klokken 16.24 den 21. december, slutter Lea Schmidt Daescu.