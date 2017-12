Lotte Krogh og hele Stenlille fik Seas NVE´s ildsjælspris for at sætte Stenlille på landkortet og skabe et positivt billede af livet på landet. Med hæderen fulgte 25.000 kroner

Stenlille tager kegler

De kan noget i Stenlille. For eksempel kan de i løbet af Sjov i Gaden-ugen samle 6000 mennesker i byen til aktiviteter, motionsløb, morgenbord og ikke mindst Drengerøvsaften. Dét har Seas NVN fået øje på. Derfor gik årets ildsjælspris i oktober til Lotte Krogh fra Sjov i Gaden, som med buldrende influenza mødte op og modtog prisen foran en stor mængde borgere. Byens skole holdt stor læsefestival, hvor hele byen blev inddraget, og skolen fik også glæde af en helt ny legeplads, som blev indviet i september. Et andet initiativ i byen er Stenlille Blomsters stafetbuket, som året igennem havde en masse glade modtagere, blandt andet Zenia Nielsen, der er aktiv i både Ældre Sagen, Ældrerådet, Nyrup Borgerforening og Røde Kors. Buketten går hver måned til en frivillig, der gør en ekstraordinær indsats for andre.

Skår i glæden var det dog, at der ikke kunne afvikles Hyg Festival i år, men Liv i Stenlille kunne til gengæld glæde sig over en ny frisk formand, Casper Lytsen Elkjær, som er hoppet i formands- og arbejdstøjet og er klar til at give den en skalle og han vil blandt andet arbejde for, at der igen kommer en festival i byen. Og så dannede byens kulturhus første søndag i advent rammen om en utrolig hyggelig juledag med underholdning, juleridt og besøg af julemanden.