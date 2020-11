Stenlille Outdoor Park er på vej

Byggegruppen glæder sig over støtten til Stenlille Outdoor Park, som man ser som et aktiv for Stenlille og hele Sorø Kommune. Borgerne kan bruge parken, som både indeholder en pumptrack bane, et MTB-spor samt bål og opholdsplads til at familiehygge. Parken er til brug for alle borgere i Stenlille og Sorø Kommune og vil være brugerstyret når projektet er fuldført.