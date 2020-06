Stella hyldes for sit særlige engagement

»Hun tager ofte de opgaver, som kræver, at hun giver meget af sig selv for at lykkes med en beboer. Stella er også den, der sørger for, at hendes kollegaer får en god dag på arbejdet. Hun giver gerne en ekstra tørn for, at det skal hænge sammen. Stella er meget faglig og opsøgende i udviklingen af sin faglighed«, skriver kollegerne om hende i nomineringen.