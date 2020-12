Jesper Petersen og Steen Jensen, der ejer Lysmesteren, Punkt 1 og Expert i Gørlev har takket nej til tilbuddet fra Rema Etablering. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Steen og Jesper takker nej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Steen og Jesper takker nej

Ugebladet Vestsjælland - 29. december 2020 kl. 15:37 Kontakt redaktionen

Det er flere måneder siden, Rema 1000´s planer for udvidelse og tilbud om at flytte i spritnye lokaler blev forelagt for Steen Jensen og Jesper Petersen, der ejer Punkt 1, Lysmesteren og Expert på Kirkevangen 29 a i Gørlev.

- Vi har kendt til planerne længe, også tilbuddet om at flytte ind i de nye lokaler, der er planlagt i forbindelse med udvidelsen af Rema 1000 og den nye placering lige her, hvor vi ligger, siger Steen Jensen, der sammen med Jesper Petersen der, foruden de tre butikker i Gørlev, også ejer flere Punkt 1 butikker på Sjælland.

- Vi kan sagtens forstå behovet for at udvide og placeringen er jo fin her, men vi synes tilbuddet er alt for dyrt for os, siger Steen Jensen som en kommentar til planerne fra Rema 1000.

Villig til at sælge De tre butikker på Kirkevangen 29 a bor til leje, og indehaveren af ejendommen, Niels Eiland er anderledes positiv.

- Jeg er positiv overfor et salg, men lige nu er det hele i undersøgelsesfasen og intet er besltuttet endnu, siger Niels Eiland, der i 2019 solgte Lysmesteren til Punkt 1.

Niels Eiland ser det som en naturlig udvikling, at fødevarebutikkerne har brug for mere plads og mange steder er nødt til at flytte ud af bymidterne.

- Lastbilerne bliver større og større og i Gørlev er det helt umuligt at udvide, der hvor Rema 1000 ligger nu, så jeg ser det som en naturlig del af den udvikling, der sker mange andre steder i landet, slutter Niels Eiland.