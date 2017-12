Stadsorkester holder julekoncert

- Igen i år - og i øvrigt for fjerde år i træk - holder Ubby Menighedsråd julekoncert i Ubby Kirke. Koncerten afvikles på den måde, at de medvirkende optræder på skift - ofte flere gange - i løbet af koncerten. Desuden er der tre fællessange, som publikum kan synge med på, oplyser kirkeværge Arne Madsen.

- Som de tidligere år har vi besøg af Nykøbing Sjælland Stadsorkester med dirigent Ole Andersen i spidsen. Orkestret er et harmoniorkester, der består af cirka 24 amatørmusikere, som spiller, fordi de synes, det er sjovt. Selv om det er et amatørorkester, arbejder musikerne meget seriøst med musikken og stiler efter at have et højt musikalsk niveau.