Hvert år den 22. februar er der tænkedag for spejder i hele verden. Denne dag fyldte nemlig både spejderbevægelsens stifter, Robert Baden-Powel, og hans kone, år. Her er Dianalund-spejderne i sct. Georgs gildet i Sorø.

Spejderne på tænkedag

Spejderbevægelsens stifter Robert Baden-Powel fyldte år den 22. februar, og det samme gjaldt for hans kone, som stiftede spejderbevægelsen for piger.

På denne dag samles alle spejdere i verden til et spejderløb og man slutter af med et give to kroner pr. år man er spejder. Pengene herfra samles i en fond, hvor igennem man har midler til at starte nye spejder enheder op i fattigere lande.