Spejder i virkeligheden er bedre end at være hjemmespejder

-Derfor er vi glade for vores gamle sponsoraftale med OK Benzin. Vi har fået donation på 11.125 kr. for 2019. I den forbindelse er det vigtigt for os at gøre opmærksom på at det ikke er nok at folk tanker med OK Benzinkort eller App. Man skal huske at tilmelde sin OK-aftale til at støtte en forening. Her håber vi at folk vælger KFUM-spejderne i Høng, for vi har godt brug for dette tilskud. Vi er glade for at vi kan lave rigtigt spejderarbejde igen, slutter Lennert Thomsen.