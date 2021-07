Sparekasse-gave til padelbanerne

Dianalund Udviklingsråd er i fuld gang med at samle midler til at realisere visionen om at opføre to padelbaner, og én af de første bidragsydere til finansiering af projektet er Sparekassen Sjælland Fonden.

- Vi er lige gået i gang med at finde midler til projektet via kommunen, fonde og sponsorer, så det betyder rigtig meget for os, at Sparekassen Sjælland Fonden så tidligt i forløbet har valgt at støtte os. Vi håber, at det kan motivere flere til at bidrage, så vi kan gå i gang med at opføre de to baner, så de kan være klar til nye spillere i slutningen af året, siger Brian Jensen fra Dianalund Udviklingsråd.