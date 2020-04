Frank Jensen er klar til at pakke varer for kunderne og via et udbringningsfirma levere varerne til din hoveddør. Foto: Charlotte Koefoed

Spar klar med nyt tiltag: Vi handler for dig

Ugebladet Vestsjælland - 03. april 2020

Spar, Meny og Min Købmand, som er den del af Dagrofa-gruppen, har på kort tid sat et tilbud sammen til alle deres kunder.

Tilbuddet kalder de »Vi handler for dig« og det er oprettet for at imødekomme et voksende behov for dagligvareudlevering under coronakrisen

- Vi har oprettet servicen for at vise samfundssind - det er et tilbud til kunderne, ikke et kommercielt tiltag, som butikkerne tjener penge på, fortæller Frank Jensen fra Spar i Høng.

Sådan gør du For at anvende servicen, skal man ringe ind til et callcenter på telefon 70702035 og og her bestiller man sine varer hos den lokale købmand, som sørger for at pakke varerne og sende en sms til kunden, hvorefter kunden betaler med mobile pay.

- Når vi har pakket varerne, leveres de via en eksternt firma ud til din hoveddør. Nemt og bekvemt og sikkert, siger Frank Jensen.

Servicen er oprettet for, at man kan få varer fra sin lokale købmand, også selvom man af den ene eller anden grund ikke selv har mulighed for at gå ned og handle, hvor man plejer

- Vi ser et akut behov for at hjælpe vores kunder endnu mere siden coronavirussens udbrud, og vi ønsker at gøre noget hurtigt. Vi har derfor ualmindeligt hurtig tid oprettet 'Vi handler for dig' som en ekstra service i en tid, hvor der er pres på os alle, og hvor mange ønsker at få varer leveret til hjemmeadressen, siger Richo Boss, kædedirektør for SPAR, Min Købmand og Let-Køb.

I første omgang bliver konceptet testet i 34 butikker i Østjylland, herefter vil det gå landsdækkende med ca. 250 butikker. Platformen er lavet i samarbejde med Relation Media, hvor der vil være et kundecenter, som tager imod opkald og bestillinger og derefter sender ordren ud til den lokale købmand, som pakker varerne, hvorefter en chauffør fra Relation Media sørger for, at det bliver leveret til kunden.

Bestillingen kan ske over telefonen og besvares personligt af et kundecenter, som kan hjælpe med spørgsmål og vejledning. De sørger for, at bestillingen når ud til din lokale købmand, der pakker varerne og stiller dem klar til afhentning, så varerne når frem inden for 48 timer.

Levering koster 49 kr. uanset hvor meget, man bestiller. Leveringsgebyret går ubeskåret til Relation Medias chauffører og medarbejdere på kundecenteret.