I 2022 kommer DM i Skills til Høng, en begivenhed, som kommer til at betyde en masse for Høng. Onsdag den 11. november har Høng Erhversforening arrangeret et medlemsmøde, hvor også ikke-medlemmer er velkomne. Mødet foregår på Kragerup Gods og Skills projektleder Pia Hegner kommer og fortæller. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Spændende medlemsaften om Skills Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spændende medlemsaften om Skills

Ugebladet Vestsjælland - 22. oktober 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen

Alle overnatningspladser i Høng og omegn er allerede booket, der kommer 300 håndværkere og omkring 50.000 besøgende til det største event i Høng i nyere tid.

Vi taler om DM i Skills, som afvikles i dagene fra den 28. til 30. april 2022 i Høng, som er den mindste by, der nogensinde har været værtsby for arrangementet.

Til at lede det store event, har Kalundborg Kommune ansat Pia Hegner, der er erfaren projektleder af Skills gennem flere år, og det bliver hende, Høng Erhvervsforening, har fået fat i til at komme og fortæller både medlemmer og ikke-medlemmer om hvordan arbejdet omkring Skills foregår, både før, under og efter.

Det foregår på Kragerup Gods, hvor man kan høre om alle mulige spændende detaljer omkring afviklingen af Danmarksmesterskabet for håndværkerlærlige- og elever.

For eksempel er logistikken omkring de mange gæster, der besøger Skills et kapitel for sig. Udfordringen med busserne er, at de ofte kommer og kører på samme tid.

- Da der var DM i Skills i Herning i 2018, var de oppe på, at der kom 205 busser på en gang. I Næstved gjorde vi meget for at sprede dem ud over en længere periode. Alligevel var vi oppe på 130 på en gang. Det kræver omhyggelig planlægning, har Pia Hegner fortalt til Nordvestnyt.

Har man lyst til at deltage i mødet på Kragerup Gods, skal man tilmelde sig til John Anderberg, der er formand for Høng Erhvervsforening.