Spændende debatter

Lørdag den 28. august sættes der igen i Høng spot på vores demokratiske folkestyre og den dialog og debat, der er grundpillen i vores måde at agere på. Folkemøde Kalundborg i Høng har planlagt en række debatter, og i telt 3 kan man for eksempel deltage i en debat med én, man er uenig med. Det kunne være emner som for og imod EU, er klimaudfordringerne menneskeskabt eller naturlige, støtte eller ikke støtte til landbruget og mange andre interessante emner. Et skilt over et bord viser debattens indhold. Deltagerne tager en seddel (der markerer om man er for eller imod et udvalgt emne) og sætter sig ved bordet med det annoncerede emne og venter på en mod / medspiller. Debatten varer maxismalt syv minutter. Efter debatten krydser man af på sedlen om debatten har rykket ved ens synspunkt.